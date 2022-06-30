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الخميس، 30-06-2022 09:42 م

الحنيفات يتفقد مشاريع التحريج في الكرك

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس في محافظة الكرك مشاريع التحريج في القطرانة والطريق الصحراوي والتي تشمل زراعة أشتال مقاومة على طول الخط الصحراوي إضافة إلى عدد من الغابات والتي جاء إنشائها ضمن اتفاقيات الاستفادة من المياه المعالجة للشركات.

كما وتفقد الحنيفات إحدى الغابات على مدخل السلطاني التابع للواء القطرانة والتي يتم العمل عليها من خلال مياه الشركة الوطنية للدواجن مؤكدا على ضرورة العمل وفق خطة الاستدامة لهذا المشروع وبرنامج العمل الذي يشمل كافة محافظات المملكة.

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