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الخميس، 08-12-2022 03:53 م

الحنيفات يتفقد مشروع الزعفران المؤابي في الكرك

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، في منطقة زحوم الواقعة وسط محافظة الكرك، أول مزرعة زعفران مؤابي في المملكة والتي تشارك بإنشائها مجموعة من الشباب في المحافظة بدعم من مؤسسة الإقراض الزراعي.

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وقال الحنيفات خلال جولة في المزرعة، إن مثل هذه المشاريع الزراعية تأتي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن محور التحريج في خطة الوزارة خلال هذا العام والتي من المتوقع أن تزيد المساحات الزراعية ضمن برنامج استدامة لمده 3 سنوات.


وأكد دعم الجهود الشبابية في المحافظات والأطراف من خلال منصة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية ودعمها وتمويلها من قبل الإقراض الزراعي الذي قدم ما يصل إلى 105 ملايين دينار كقروض أغلبها بدون فائدة، وتستهدف الشباب والمرأة الريفية.


وأشار إلى أن هذه المشاريع الزراعية تعد استثمارا وطنيا نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، واستحداث فرص عمل.


من جهته قال بشر الذنيبات أحد القائمين على المشروع، إن هذه المزرعة هي أول مزرعة زعفران مؤابي في العالم، وتضم فصيلة جديدة هي الزعفران المؤابي، ضمن عمل جاد لاستكثار الزعفران.


يشار إلى أن الزعفران المؤابي هو نبات بري مهدد بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وينبت في الأردن وفلسطين ويعتبر من أثمن التوابل في العالم.


كما تفقد الحنيفات غابة القطرانة والتي تبلغ مساحتها 2000 دونم، وتشتمل على برج مراقبة وبرك تجميع للمياه، واطلع على سير العمل في غابة المئوية في منطقة سواقة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 100 دونم.

 




 

 


 

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