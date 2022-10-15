الحنيفات يتوقع أن يصل إنتاج الأردن من زيت الزيتون إلى 30 ألف طن

الوكيل الإخباري - توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم السبت، أن يصل إنتاج الأردن من زيت الزيتون إلى 30 ألف طن هذا العام، مشيرا إلى أنه رقم يكفي احتياجات المملكة مع وجود كميات بسيطة قابلة للتصدير.

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وعبر الحنيفات عن أمله في أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم السابق قائلا: قد تكون نسب الزيادة (في إنتاج زيت الزيتون) ما يزيد عن 20-25% عن الموسم الماضي وهذا مؤشر إيجابي.



وتوقع أن يكون الإنتاج ما بين 25 إلى 30 ألف طن هذا العام وهي تكفي احتياجاتنا في الأردن من مادة زيت الزيتون والمغتربين في الخارج، وبالتالي حقيقة المنتج الأردني يكفي الحاجة المحلية والمغتربين وهناك كميات بسيطة قابلة للتصدير.



وفتحت معاصر الزيتون العاملة في الأردن أبوابها اليوم السبت لاستقبال ثمار الزيتون لغايات العصر واستخلاص الزيت .

