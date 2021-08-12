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الخميس، 12-08-2021 12:17 ص

الحنيفات يدعو الى تضافر الجهود للنهوض بقطاع الزيتون بالأردن

وزارة الزراعة


  الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن التحديات للنهوض بقطاع الزيتون كبيرة والجهود التي تبذلها الوزارة لن تكون كافية طالما لم تتعاضد معها جهود القطاع الخاص بكافة عناصره.اضافة اعلان


واضاف خلال ورشة لمناقشة نتائج دراسة "واقع حال معاصر الزيتون في الأردن" نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الوزارة الأربعاء، " أن وزارة الزراعة تنظر بعين التقدير للجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية والمهتمة في هذا المجال وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، آملا أن تتكلل الجهود المشتركة بالنجاح لما فيه مصلحة هذا القطاع .

 




 

 


 

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