الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد مراحل انتقال ودمج مشتل فيصل بمحافظة جرش

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

صدور قانون الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا

تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

الخميس، 14-04-2022 04:48 م

الحنيفات يدعو لتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي

1649940564930


الوكيل الإخباري - دعا وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إلى ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي للحد من التحديات التي تواجهه، سيما الإنتاج والتغير المناخي والتسويق والمياه، والتي تعد أساساً لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعاية الحنيفات حفل توقيع 6 اتفاقيات في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الخميس.


وعبر الحنيفات، خلال الحفل، عن اعتزازه بمخرجات توظيف الإبداع والابتكار للذراع العلمي لوزارة الزراعة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع الابتكار والريادة والإبداع في القطاع الزراعي.


من جانبه، بيّن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الابتكار والإبداع وتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية وريادية، تترجم على أرض الواقع، إضافةً إلى كونها نواةً لتوفير فرص عمل للمزارعين والخريجين، وتبني تقنيات حديثة رائدة من شأنها تطوير القطاع الزراعي.


ولفت إلى أن المركز بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الذراع التمويلي لوزارة الزراعة؛ مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم مشاريع حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية من خلال تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لتمكين المشاريع وترجمتها على أرض الواقع.


مدير مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة بالمركز، المهندس عمار حتر، قال إن الاتفاقيات اشتملت على 6 مشاريع ريادية، تتركز أعمالها حول موضوعات تكريس التكنولوجيا للتخفيف من التحديات المناخية والبيئية والأفراد، وتعزيز زراعة الفطر والمختبرات الإبداعية لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة، والزراعة المستدامة، وزراعة الفستق الحلبي والكستناء والجوز، إضافةً للزراعة المائية والزراعة بدون تربة.


من جهته، قال مدير مختبرات ابداع لعلوم الفطر، الدكتور رائد خريس، إن هذه الاتفاقية تعد حجر الأساس لتمكين الإبداع والابتكار والانطلاق نحو التنفيذ من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بين الرياديين، والاستفادة من الخدمات المخبرية وتوظيف محطات المركز الوطني للبحوث الزراعية لتعميم نتائج الإبداع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتفقد مراحل انتقال ودمج مشتل فيصل بمحافظة جرش

2

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

420221216561560577028

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

2022_4_8_2_59_37_465

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

1649944619235

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الملك محمد الخامس الآلية مادبة الإفطار

278140287_358798836286580_4360292821221040908_n

فقرة الأطفال الأكثر حضورا في فعاليات رمضانيات عمان

أخبار متعلقة
5f446b49ec0af

متصرف الرمثا: مراقبو الصحة لا يملكون الضابطة العدلية

JoF2aE1ORjfopVO1AM3WRrtqVXYPRXgTQNEIbBCS

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

0L5A1979

إدارة السير تؤكد جاهزيتها لنشاط الحركة المرورية

0L5A1628 - Copy

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الاربعاء - أسماء

0L5A8804

توزيع الكهرباء تفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

tbl_articles_article_25901_194f509d18f-a447-4732-85d6-3b38d47917af

الصحة تستأنف إجراء عمليات زراعة الكلى