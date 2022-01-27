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الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

الخميس، 27-01-2022 08:26 م

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

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الوكيل الاخباري - رافق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات فرق طوارئ الزراعة في العاصمة وتابع اجراءات التعامل مع الملاحظات الواردة لغرفة عمليات مديرية الحراج وسرعة الاستجابة لها.

وأكد المهندس الحنيفات على أولوية التعامل مع الملاحظات التي تخص تساقط الأشجار التي تعيق المرور وتشابك الأشجار مع اسلاك الكهرباء بالتنسيق مع الجهات الشريكة من أمانة عمان وشركة الكهرباء ووزارة الاشغال ومراجعة كافة الملاحظات الواردة من الأمن العام والتأكيد على الانتهاء منها تماماً .

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