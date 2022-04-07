الحنيفات يرعى زراعة مدخل محافظة الزرقاء بالأشجار الحرجية

الوكيل الإخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، خلال زيارته محافظة الزرقاء، زراعة مدخل محافظة الزرقاء بأشجار حرجية وذلك بالتعاون مع بلدية الزرقاء، وبحضور مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني والنائب الدكتور أحمد الخلايلة.

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وقال الحنيفات إن الوزارة ومن خلال خطة التحريج الوطني وتشجير الخط الصحراوي، تعمل على اتفاقيات تعاون وتنسيق مع البلديات والجامعات والجمعيات لتوسيع الرقعة الخضراء حيث تقدم الوزارة الأشتال والدعم الفني.



وأشار إلى أن مداخل المحافظات تلقى اهتماما من خطة التحريج ونركز على زراعة الأصناف الحرجية التي تتناسب مع الظروف المناخية وضمن خطة استدامة لتلك الزراعات، من خلال استغلال المياه المعالجة في المحطات والمصانع لضمان الري، إضافة إلى الشراكات مع كافة الجهات لضمان متابعة الرعاية والحماية لتلك الزراعات.



وأكد الحنيفات دور البلديات والإدارات المحلية في انجاز المشاريع والشراكة المثمرة في توسيع الرقعة الخضراء، حيث تم تزويد بلدية الزرقاء بـ2000 شجرة حرجية، مبينا أنه يقع على عاتق البلديات استدامة هذه المبادرة لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظات.



وأعرب الحنيفات عن أمله في زيادة المساحات الخضراء في المحافظات، حيث لدينا عطاءات خاصة بالأشتال الحرجية"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك معرض بعد عيد الفطر في حدائق الحسين لثمار اللوز والاسكدنيا بهدف دعم المزارعين والمرأة الريفية.



وأضاف، إن مشتل ياجوز يعد من أقدم المشاتل، حيث يزيد عمره التأسيسي على 60 عاما، حيث سنعمل على تمويله بما يقدر بمليون ونصف دينار بهدف زيادة الأشتال المنتجة سنويا وتجويد النوعية لتلك الأشتال.



من جانبه، قال الدكتور الحربي إن الهدف من هذه المبادرة إضفاء المنظر الجمالي في مدينة الزرقاء والترويح عن النفس بسبب وجود المساحة الخضراء، حيث أن الاهتمام بالأشجار وزراعتها تعتبر جزءاً من عقيدتنا وتراثنا الأردني.



بدوره، قال النائب الخلايلة إن مدخل الزرقاء كان ينقصه زراعة الأشجار الحرجية التي تساهم في تخفيف التلوث البيئي واضفاء المنظر الجمالي على مدخل المدينة، حيث تستحق الزرقاء الكثير وبحاجة لدعم من كافة المسؤولين.



وثمن المومني الشراكة مع وزارة الزراعة واستدامة التعاون، خاصة أن البلدية تعمل على تعزيز الغطاء الأخضر بالمدينة، مشيرا إلى أن الوزير أوعز بتزويد البلدية بكافة الإمكانيات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ونعمل كفريق واحد بهدف الارتقاء بالوضع البيئي والجمالي لمدينة الزرقاء.