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الأحد، 11-12-2022 04:10 م

الحنيفات يستقبل الملحق الإقليمي في وزارة الزراعة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الملحق الإقليمي في وزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، حيث أشاد الوزير بالجهود الذي تبذله الدولة الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مشاريع التنمية في المملكة.

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 وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي تحقيق العديد من الانجازات التي حققت نهضة زراعية في المملكة والتطلعات نتطلع لتكون الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مع وزارة الزراعة في تعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي.


وأشار الحنيفات إلى ان الوزارة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة في تحسين الإرشاد الزراعي والأمن الغذائي والتسويق الزراعي والحصاد المائي والتحريج وقضايا التأقلم مع التغير المناخي ودعم المرأة الريفية والشباب.


و تم التداول حول بعض المواضيع التي تخص التبادل التجاري ما بين البلدين وسبل تعزيز التعاون ضمن القطاع الزراعي والامن الغذائي، حيث بين الوزير ان التبادل التجاري بين البلدين مفتوح بشكل كامل ولا يوجد أي عوائق.

 




 

 


 

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