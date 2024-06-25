الحنيفات يشارك في الجلسة العامة 119 للمجلس الدولي للزيتون

الوكيل الإخباري - شارك وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، افتراضيا في افتتاح الجلسة العامة 119 للمجلس الدولي للزيتون، اليوم الثلاثاء.

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وهنأ الحنيفات المدير التنفيذي لمجلس الزيتون خيمي لليو لتولييه المنصب، مؤكدا ثقته بأن قيادته ستسهم في تعزيز دور المجلس، كما قدم التهاني لدولة البوسنة والهرسك على انضمامها إلى المجلس.



وأكد الحنيفات التزام الأردن بتطبيق ممارسات زراعية مستدامة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتبني تقنيات حديثة في الري والزراعة.



وشدد الوزير على أهمية تعزيز جودة زيت الزيتون الأردني وترويجه على المستويين المحلي والدولي، مبرزاً الفوائد الصحية والغذائية لزيت الزيتون ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين.



وأشار إلى سعي الأردن لنشر ثقافة زيت الزيتون وزيادة استهلاكه وتعزيز السياحة الزراعية كوسيلة لدعم المزارعين المحليين وتعزيز الاقتصاد الريفي.



وأعرب الحنيفات عن اعتزاز الأردن بترؤس المجلس الدولي للزيتون خلال العامين الماضيين مشيداً بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس في تعزيز التعاون الدولي وتحسين صناعة الزيتون العالمية.