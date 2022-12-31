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السبت، 31-12-2022 01:04 م

الحنيفات يضع حجر الأساس للمعرض الدائم في اربد

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الوكيل الإخباري - وضع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت حجر الأساس للمعرض الدائم للمنتجات الريفية والزراعية في محافظة اربد بحضور دولة رئيس الوزراء الاسبق د. عبدالرؤوف الروابدة رئيس مجلس اعمار اربد وعدد من نواب ووجهاء المحافظة ومحافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى د. نبيل الكوفحي .

وقال الحنيفات خلال حفل الافتتاح انه وبهذا الفعالية تكون الوزارة قد استكملت كافة التزامتها من مبادرات وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للعام ٢٠٢٢ والتي ضمت 65 مبادرة شملت الحصاد المائي من خلال إنشاء 63 حفيرة وسد و2500  بئر تجميع مياه وصيانة 8 آلاف متر من الاقنية و17  محور للتنمية الريفية حيث تم اقراض ما يصل الى 30 مليون دينار للأسر الريفية المنتجة وقروض بدون فائدة والبدء في المعرض الدائم في العاصمة عمان بمساحة 8 آلاف متر وعلى الدوار الثامن وتكلفة ما بين الإنشاءات وسعر الأرض تصل إلى 12  مليون دينار لإيجاد منبر تسويقي يدعم التوسع في الصناعات الغذائية والتي تساهم في استيعاب الفائض وخلق فرص عمل في المحافظات والأطراف .

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وأضاف أن جهود حماية الثروة الحرجية الى جانب التوسع في الزراعات وإنشاء الغابات الحرجية والاقتصادية باستخدام تقنية الشرنقة الى جانب استثمار المياه الناتجة عن الشركات والمحطات تشكل انجاز كبير في ظل التغيرات المناخية والحاجة لتوسع في الرقعة الخضراء .


وأشار الحنيفات الى تطوير قطاع الارشاد من خلال الآليات والمعدات والكوادر وصولا إلى إنتاج محاصيل النقص المحلي.

 




 

 


 

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