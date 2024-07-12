الحنيفات يطلع على إنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري -زار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أمس الخميس المركز الوطني للبحوث الزراعية، واطلع على الانجازات التي حققها المركز في مجال تطوير البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا .

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وأكد الحنيفات أهمية دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في توظيف مخرجات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في بنك البذور الوطني تجاوزت 84 بالمئة، والذي سيكون له انعكاس واضح على حفظ الموروث النباتي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.