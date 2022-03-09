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الأربعاء، 09-03-2022 03:44 م

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه أمس الثلاثاء، نائب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور يسار الخيطان وأمين صندوق النقابة الدكتور رعد الرواشدة وممثلين عن القطاع الخاص لمستودعات الأدوية البيطرية.اضافة اعلان


وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع المتعلقة بالنقابة ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص وقضايا القطاع الزراعي فيما يخص الثروة الحيوانية ومهنة الطب البيطري ومن أهمها موضوع الاستيراد وتسجيل الأدوية البيطرية ورفع الأسعار وتثبيت الأطباء البيطريين العاملين في الوزارة على نظام العقود وتعيين أطباء بيطريين جدد في الوزارة.

وأكد الحنيفات لأعضاء مجلس النقابة على رسم خارطة للطريق فيما يخص رفع سوية الخدمات البيطرية وانه سيتم تثبيت الأطباء البيطريين المعينين عن طريق العقود وتعيين عدد من الأطباء البيطريين في الأيام القليلة القادمة والذين سيبلغ عددهم نحو 63 طبيباً وطبيبة وسيتم تدريب هؤلاء الأطباء ليساهموا برفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر جميع المطاعيم اللازمة للتحصين وبشكل يضمن عدم انتشار الأوبئة في الأعوام المقبلة، وأن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء 3 مستشفيات بيطرية موزعة في مناطق تخدم المملكة جميعها في الشمال والوسط والجنوب.

كما أكد الحنيفات على ترحيبه بسماع جميع الهموم والقضايا التي يشهدها القطاع البيطري للعمل على حلها بما يضمن تحقيق مصلحة جميع القطاعات.

وحضر الاجتماع مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية الدكتور عصام حوا ورئيسة قسم الصيدلة والرقابة الدوائية الدكتورة شروق الفوارعة.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور يسار الخيطان الوزير على جهوده التي يبذلها لخدمة مهنة الطب البيطري والثروة الحيوانية في أُردننا الحبيب وعلى تفهمه وتجاوبه مع مطالب النقابة.


 




 

 


 

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