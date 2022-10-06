الحنيفات يفتتح الطاولة المستديرة عن مستقبل الغذاء في عمّان

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات صباح اليوم، أعمال لقاء (الطاولة المستديرة عن مستقبل الغذاء النظرة للتحول في النظم الغذائية في الأردن) والتي عقدت من خلال منظمة إيفاد والسفارة الهولندية في عمّان.



وشدد الحنيفات على أهمية أن يتم النظر الى الامن الغذائي بشكل جدي وبصورة جديدة وخصوصا التجاوب السريع مع الازمات التي عصفت بالمنطقة وتمكّن الأردن من تجاوزها والسيطرة على التضخم المستورد الحاصل في السلع الزراعية والنقل وسلالسل الإمداد الغذائي.

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وأوضح ان الأردن قد بحث قضايا الأمن الغذائي واستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتم الخروج بخطة عمل واضحة تحدد عمل كل الجهات، منوهاً إلى أنه كانت للأزمة الأوكرانية الروسية تجربة حية لتوفير الغذاء.



وقال إنه تم خلال الأيام الماضية الموافقة والإعلان عن الأردن مرصدا استراتيجيا للأمن الغذائي للإقليم والذي يبين مدى وعي الأردن لقضايا الأمن الغذائي.

