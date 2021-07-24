الحنيفات يكشف لـ الوكيل عن الحالة الصحية لموظف الزراعة الذي تعرض للاعتداء

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن الموظف محمد عبدالرزاق القضاة من كوادر حراج عجلون تعرض للاعتداء يوم أمس من قبل أحد الحطابين المعتدين المكررين أثناء تأدية مهمته وواجبه للحفاظ على الثروة الحرجية من المعتدين.

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وأضاف الحنيفات لـ الوكيل الإخباري أن المعتدي قام بضرب الموظف بعد محاولة إيقافه، ثم وبعد محاولة هربه بمركبته "باص"، كاد أن يودي بحياة 5 أشخاص لولا لطف الله، تبعا لقيادته بسرعة جنونية ومتهورة، محاولا دهس الكادر المرافق له، وأدت الحادثة إلى كسر ذراع الموظف وإصابته ببعض الرضوض الخفيفة، ما تم على إثرها نقله لمستشفى عجلون، وحالته متوسطة، ولا يزال قيد العلاج هناك.

وحول الجاني، فقد أكد محافظ عجلون سلمان النجادا لـ الوكيل الإخباري أن القضية أصبحت في المحكمة وسوف يتم نشر التفاصيل في القريب العاجل .