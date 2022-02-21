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الإثنين، 21-02-2022 03:38 م

الحنيفات يلتقي عددا من مربي الأغنام

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة، عددا من مربي الأغنام من مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


واستمع الحنيفات إلى أهم المواضيع التي تخص قطاع الأغنام، مشيرا إلى آلية الترقيم التي ستنطلق قبيل منتصف العام الحالي وأهمية تنفيذها بما يضمن ضبط وتصفير الحيازات الوهمية وتحقيق الفائدة للمربين الحقيقيين وتضييق حلقات الهدر الذي لا يخدم القطاع.

وأشار الحنيفات إلى توفير العلاجات واللقاحات بما يخدم قطاع الأغنام خاصة في ظل ما رصد هذا العام لقطاع الثروة الحيوانية ودعم المزارعين.

وثمن مربو الأغنام جهود الوزارة في ضبط الحيازات الوهمية والاهتمام والمتابعة للتحديات كافة التي تواجه القطاع.

 




 

 


 

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