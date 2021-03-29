الحنيفات يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين



الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة، نقيب المهندسين الزراعين المهندس عبدالهادي الفلاحات، تطوير وتعزيز القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا ودور الوزارة المحوري في ذلك.وأكد الحنيفات أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة للقطاع تعمل على محاور واضحة وتعالج مجمل التحديات في القطاع عبر إعادة دراسة مدخلات الإنتاج، بما يضمن تخفيفها على المزارع وحلقات التسويق وتطوير أدوات وآليات التسويق، وتذليل التحديات وتفعيل الصناعات الغذائية وملامسة الأسرة الريفية والمجتمعات الريفية وتمكين المرأة، ومساندة الجهد المبذول في تخفيف البطالة، إضافة إلى خطط خاصة بالحراج وتوسيع الرقعة الخضراء.