الحنيفات: 180 - 220 دينار سعر الاضحية المستوردة والبلدي بين 200 - 280 ديناراً

الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات اليوم الثلاثاء، ان أسعار الأضاحي المستوردة تتراوح بين 180 -220 دينارا للرأس، في المقابل سعر الأضاحي البلدية بين 200 - 280 دينارا.

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وبين الحنيفات خلال منتدى التواصل الحكومي أن وزارة الزراعة عملت على تذليل معيقات الإستيراد إعتباراً من شهر تشرين أول (10/2023) ومن كافة المناشئ وعبر دول أخرى للحد من أثر الإغلاقات في باب المندب وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات، وتم تعديل تعليمات الحجر البيطري والنباتي للسماح بإنسياب السلع لتغطية حاجة الأسواق.



كما عملت وزارة الزراعة على توفير مدخلات الإنتاج من بيض التفريخ والصوص اللاحم من خلال فرض قيود على الصادرات للمساهمة في تسهيل عمليات الإنتاج للدواجن.



وفرضت منذ شهر شباط قيودا على صادرات الدجاج الكامل والمقطع والمعاد تصديره، والرخص الممنوحة هي للدجاج الكامل بأوزان أقل من 1000 غرام وهي أوزان ليست مرغوبة من قبل المستهلك الأردني وتم تصدير 100 طن الى السعودية.