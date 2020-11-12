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الخميس، 12-11-2020 05:27 م

الحواتمة: التجاوزات التي حدثت لن تمر دون عقاب

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الوكيل الإخباري - تساءل مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، مساء اليوم الخميس، قائلا كيف لنائب سيشرع القوانين تحت القبة ان يهدد أمن الوطن من خلال اطلاق النار والتجمعات المخالفة؟

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وتعهد اللواء الحواتمة خلال إيجاز صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، بتعديل تشريع الأسلحة والذخائر، ويحمل الحكومات السابقة المسؤولية التي لم تحل الظاهرة، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستحقق بكيفية شراء كميات كبيرة من الأسلحة.

 

وأضاف كل التجاوزات التي حدثت لن تمر دون عقاب، مبينا أنه تم توقيف ١٨ مرشّحاً لدى الحكّام الإداريين والمخالفات المرتكبة منهم موثّقة ومصوّرة

 

 


 




 

 


 

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