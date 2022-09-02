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الجمعة، 02-09-2022 02:14 م

الحواتمة: الرؤى الملكية ارتكزت على نهج العدل والاعتدال

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، على دور الأردن الفاعل والرئيس في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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وأضاف، ان رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ارتكزت على نهج العدل والاعتدال ودعم إحلال السلام والحفاظ عليه في مناطق العالم كافة، وتجلى ذلك في الدور الذي قاده جلالته لمكافحة الإرهاب وأكد عليه في المحافل الدولية كافة.


جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، في مؤتمر القمة الثالث لقادة ورؤساء الشرطة في الأمم المتحدة، والذي استضافه مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، ويشارك به وزراء وقادة أمنيون، ورؤساء الشرطة في العالم، وكبار ممثلي المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والدولية.


وأشار مدير الأمن العام إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الشرطة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في مناطق حفظ السلام.


وأكد، على ضرورة الارتقاء بأدائها، ومساهمتها في إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير التنمية في مناطق الصراع، في ظل سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

 


 




 

 


 

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