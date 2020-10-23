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الجمعة، 23-10-2020 01:45 م

الحواتمة: فارضي الإتاوات على صلة وثيقة مع مروجي المخدرات

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الوكيل الاخباري - قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الاتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب ما لدينا من معلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم.

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واكد الحواتمة ان التوسع بالتحقيقات مع هؤلاء الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الاتاوات قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات.


مشيراً الى ان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الاتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية اتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.


وشدد مدير الامن العام اننا اتخذنا القرار بتوسيع الحملات الامنية الخاصة باتجاه قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة بعد ان بات لدينا كل المعلومات التي تمكننا من ضرب تلك البؤر التي تنشر وتروج السموم بين افراد المجتمع، للقضاء عليها وضبط كل من يقوم بالاتجار وترويج تلك السموم بين افراد المجتمع.


ولن نتوانى لتحقيق تلك الغاية من استخدام كل ما نملك من قوة وعزيمة لتخليص المجتمع من شرورهم، فكم من أبرياء من أبنائنا كانوا ضحية لجشع وطمع أولئك المجرمين ممن امتهنوا ترويج المواد المخدرة بين افراد المجتمع.


وتقدم الحواتمة بالشكر لكل الاردنيين الذين وقفوا مع رجال الامن العام منذ بداية الحملات الامنية وساندوهم واظهروا حبهم لوطنهم وحرصهم على حمايته.


ودعا مدير الامن العام كل من يملك معلومات حول تجار ومروجي المواد المخدرة تزويدنا بها على ذات رقم الواتس آب (0790196196) وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية.

 

 

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