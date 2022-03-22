الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الوكيل الإخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن الحواتمة عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد أمن وسلامة المواطنين لا سيّما ظاهرة اطلاق العيارات النارية.

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وقال خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم متابعة أي معلومات واردة بهذا الشأن وضبط مرتكبي الظاهرة.

والتقى الحواتمة بعدد من مرتبات الأمن العام، مشيدا بجهودهم المبذولة وباقي زملائهم في كافة التشكيلات، بهدف حماية العملية الانتخابية والحفاظ على سلامتها، ومساعدة المواطنين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.



كما اطمأن على جاهزية القوة الأمنية المعنية بحفظ النظام وإنفاذ القانون، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير في ظل أجواء آمنة.



ودعا الحواتمة إلى الاستمرار في العمل خلال مرحلة الاقتراع، ثم الفرز، وما بعد إعلان النتائج، مشدداً أن أمن المواطنين غاية سنمضي لتحقيقها بحزم في التعامل مع كافة المظاهر والسلوكيات الخاطئة أو الخارجة عن القانون إن وجدت.



وأعرب عن شكره وتقديره للأغلبية العظمى من المشاركين بالانتخابات والذين أبدوا تعاوناً تاماً مع رجال الأمن والتزاماً عالياً بالإجراءات.