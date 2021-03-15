الحواتمة: ما أظهره رجال الأمن العام كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة عن حادثة مستشفى السلط

الوكيل الاخباري -

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نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تحيات وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنتسبي الامن العام بتشكيلاته المختلفة العاملة في محافظة البلقاء لجهودهم وحرفيتهم، واستجابتهم السريعة لحادثة مستشفى السلط.وأشار، خلال زيارته اليوم لمديرية دفاع مدني البلقاء، إلى أن ما قامت به كوادر مديرية دفاع مدني البلقاء، ومديرية شرطة البلقاء، وكتيبة الدرك في المحافظة، من سرعة في الاستجابة وحرص على أرواح المواطنين، يعكس مستوى الانضباطية والاستعداد والتنسيق العالي الذي كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة عن الحادثة .وأكد اللواء الركن الحواتمة ان كافة منتسبي الامن العام العاملين في محافظة البلقاء ضربوا أروع الأمثلة في التنسيق والعمل المشترك،ظهر من خلال قدرتهم وحرصهم على تلبية كافة النداءات التي تطلب منهم بكفاءة وتكامل في الأدوار.وأضاف، أن مديرية الامن العام وبكافة تشكيلاتها تبذل الجهود على مدار الساعة لتقديم الخدمة الأمنية والإنسانية لكل محتاج لها وتعمل وفق استراتيجية تدعم وتساند بها كافة مؤسسات الدولة خلال قيامها بواجباتها وفق دور تكاملي لخدمة المواطن.واشار اللواء الركن الحواتمة الى أن حسن التعامل مع هذه الحادثة وغيرها من الواجبات هو دليل على كفاءة الخطط العملياتية واللوجستية، وعلى فعالية غرف العمليات المشتركة في التعامل مع أي طارئ أو محتمل، لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وهو الهدف الذي نبذل من أجله الجهود، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لجهاز يجمع بين مهامه الأمنية والإنسانية في إطار واحد.