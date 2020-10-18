الحواتمة: نحن على بعد مكالمة أو رسالة منكم

الوكيل الإخباري - قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الأحد، إن تبليغات المواطنين عن الأشخاص المطلوبين والمشبوهين، ومكرري قضايا فرض الإتاوات و"البلطجة" وترويع المواطنين سرية ولا داعي للقلق.

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ودعا الحواتمة خلال جولة له في عمان بوسط البلد لعدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل أولئك الأشخاص، ودون خوف أو تردد، حيث سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.



" نحن على بعد مكالمة أو رسالة منكم" وفق الحواتمة الذي أكد أنه لا بد من تعديل التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات على فارضي الإتاوات.



وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز السبت، بتشكيل فرق أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة وإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين، ومكرري قضايا فرض الإتاوات و"البلطجة" وترويع المواطنين.



وأعلنت مديرية الأمن العام السبت، عن تخصيص الرقم (0790196196) عبر تطبيق "واتساب" للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو "البلطجة" أو ترهيب وترويع المواطنين .



ودعت المديرية في بيان صحفي إلى عدم التردد والابلاغ عن أي أشخاص يقومون بعمليات فرض الإتاوات و"البلطجة".



"سيتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة" وفق المديرية.



