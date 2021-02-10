الحواتمة والسفير الاسترالي يبحثان التعاون بين البلدين

الوكيل الاخباري -

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بحث مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال لقائه في مكتبه، اليوم الأربعاء، السفير الاسترالي بعمان برنارد لينش، تعزيز التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين.وأكد اللواء الحواتمة عمق العلاقة بين البلدين الصديقين وجهازي الأمن العام فيهما، ما انعكس على عدد من أطر التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية. وأضاف أن المديرية تنتهج سياسة الانفتاح على أجهزة الأمن في مختلف دول العالم ونقل تجاربهم الناجحة والمتطورة وادخالها بمنظومتنا الأمنية لرفع كفاءة أداء وحداتها وكوادرها، مشيرا إلى السعي لمزيد من التعاون والتنسيق مع الأمن العام الاسترالي مستقبلا.