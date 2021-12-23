الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

الوكيل الاخباري - قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إن رجال الامن العام ومن تشكيلاتهم كافة يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجباتهم بأعلى درجات المهنية والحرفية للحفاظ على الامن والاستقرار وانفاذ القانون ووضع حد لكل من يحاول التعدي عليه او الإخلال به وبكل حزم ودون اي تهاون .



واكد الحواتمة خلال ترؤسه لاجتماع امني على بدء الانتشار الامني وتنفيذ الخطط الامنية المتزامنة مع اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بدءاً من هذا اليوم ولغاية انتهاء كافة الاحتفالات بتلك المناسبات .



وشدد الحواتمة على ضرورة تطبيق الخطط الامنية الموضوعة والمرورية وتعزيز الانتشار الامني حولها وتكثيف وتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة وإشراك مسعفين من الدفاع المدني للمساعدة وتقديم العون الطبي والاسعافي ، وانفاذ اوامر الدفاع ومراقبة الالتزام بتنفيذها .



مشيرا الى الدور الذي يقوم به رجال الامن العام بتلمس احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الامنية والانسانية وتقديم الخدمة المثلى لهم ، اضافة الى الادوار المهمة في مساندة كافة المؤسسات الرسمية الاخرى اثناء قيامهم بعملهم .

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