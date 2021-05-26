الحواتمة يبحث تعزيز التعاون مع الصين

الوكيل الاخباري -

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التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ .وبحث الطرفان سبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين المتعلقة بالمجالات الأمنية والشرطية.وبين اللواء الحواتمة خلال اللقاء أهمية العلاقة الممتدة بين جهازي الأمن في الأردن والصين، والتعاون المستمر بينهما لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات .وأكد، على ضرورة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون للاطلاع على أفضل التجارب الأمنية والشرطية وبما يسهم في تطوير العمل الأمني لدى البلدين الصديقين.