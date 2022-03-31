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الخميس، 31-03-2022 02:48 م

الحواتمة يختتم زيارة عمل إلى لندن

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الوكيل الإخباري - اختتم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم الخميس، زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن.اضافة اعلان


والتقى اللواء الركن حسين الحواتمة، مسؤول مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة "مات جوكس"، وناقش الطرفان أوجه التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات حول تهديدات التطرف والإرهاب، والتصدي لها ضمن نهج شمولي. 

وجرى اللقاء بحضور السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، والسفير البريطاني في الأردن بريدجيت بريند والوفد المرافق.

واستكمل اللواء الركن الحواتمة اليوم الخميس، زيارته التي التقى خلالها، عدداً من مسؤولي الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون في الحكومة البريطانية.

وركزت اللقاءات على مناقشة سبل توطيد التعاون على المستويات الاستراتجية والعملياتية في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات.

كما اشتملت على جولات ميدانية اطلع فيها مدير الأمن العام والوفد المرافق، على أهم أنظمة الاستجابة للأحداث الأمنية الطارئة واليومية، والتقنيات الحديثة المطبقة لتعزيز الخدمة الأمنية والمجتمعية.

 




 

 


 

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