الحواتمة يرعى حفل تخريج مستجدي الأمن العام

الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج مستجدي الأمن العام، الذي عُقد في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية.

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وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذي تقدم من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، وجسد الخريجون أبهى صور التميز والاحتراف، وأظهروا مستوى عاليا من الانضباط والتدريب.



وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة، وتنفيذ الأوامر المشروعة من دون تحيز أو تمييز.



وقال آمر مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، إن هذه الكوكبة من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي وتسلحوا بالعلم والمعرفة، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، حاملين رسالة أمنية نبيلة قوامها الاحترافية في إنفاذ القانون وخدمة الوطن والمواطن وفقاً لأفضل المعايير، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وتلقى الخريجون خلال المسار التدريبي عدداً من المساقات العلمية والعملية، اشتملت على مناهج متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية لإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، ومساقات أكاديمية.



وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، وجمع كبير من ذوي الخريجين، وزَّع اللواء الركن الحواتمة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.