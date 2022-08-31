الحواتمة يزور شرطة نيويورك ويبحث تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري -

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التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، يوم أمس الثلاثاء، المفوض العام لشرطة نيويورك كيتشانت سيويل، في مقر شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية .وبحث الطرفان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعلاقات المتميزة بين مديرية الأمن العام وشرطة نيويورك.وأكد اللواء الركن الحواتمة، حرص مديرية الأمن العام على تعزيز هذه العلاقات، وترسيخها في سبيل الاطلاع على أفضل الممارسات، والأنظمة، والإفادة منها في تطوير العمل الشرطي وبناء القدرات الأمنية لدى الطرفين.من جهتها أشادت سيويل بالسمعة الطيبة لمديرية الأمن العام والأداء المحترف الذي تقدمه المديرية، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون، لا سيما في مجال التدريب ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات الشرطية، وبما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين.وكان اللواء الركن الحواتمة غادر في زيارة عمل رسمية، لحضور مؤتمر القمة الثالث لقادة ورؤساء الشرطة في الأمم المتحدة بنيويورك، ويلتقي خلالها عدداً من مسؤولي الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.