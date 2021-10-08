الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي: ارتفاع الصادرات الوطنية 16.6% خلال 7 أشهر

الحواتمة يعيد نشر فيديو لعامل وطن

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

الغارديان: فيسبوك اقتربت نهايته

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

الدفاع المدني يتعامل مع 1028 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الخلايلة عن الجلوة: لا تزر وازرة وزر أخرى

الدباس: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

ارتفاع عدد المصابين في زلزال اليابان إلى 52 شخصا

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

الجمعة، 08-10-2021 02:41 م

الحواتمة يعيد نشر فيديو لعامل وطن

5fe0e5ef3268f


الوكيل الاخباري– اعاد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك نشر فيديو صورة لعامل وطن، بين من خلاله ما يعانيه عامل الوطن من سلوكيات سلبية يقوم بها البعض برميهم النفايات بشكل عشوائي.

وقال الحواتمة تعليقا على الفيديو “جمعة مباركة، لنشاهد ماذا يطلب منا عامل وطن، ما رأيكم؟”

وكانت مديرية الأمن العام اطلقت حملة لتعزيز ثقافة صديقة للبيئة شارك بها الاف المواطنين، حيث أوعز مدير الامن العام إلى كافة الوحدات والتشكيلات للمشاركة ودعم الحملة وفي كافة المحافظات.

اضافة اعلان


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61602faba767d

البنك المركزي: ارتفاع الصادرات الوطنية 16.6% خلال 7 أشهر

102021319308357904362

الدفاع المدني يتعامل مع 1028 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1020212164151799777342

الخلايلة عن الجلوة: لا تزر وازرة وزر أخرى

102021774458272933662

الدباس: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

64444444444444444444444444-1

الأردن في قائمة أبو ظبي المحدثة للدول الخضراء

9202027111927515088247

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

أخبار متعلقة
الامن

خطة أمنية خاصة لمهرجان جرش

9202118185611274101983

تحذير أمني للاردنيين

19_2020-637438934977537305-753

القبض على 3 أشخاص اشتركوا بعملية خطف في النزهة

9202119165234291326330

بحث تنفيذ برامج توعوية بين اليرموك والأمن العام

426447_1_1632032747

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة بيسان

1 (68)

الأمن العام يحقق بالاعتداء على عشريني في إربد