الحواتمة يعيد نشر فيديو لعامل وطن

الوكيل الاخباري– اعاد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك نشر فيديو صورة لعامل وطن، بين من خلاله ما يعانيه عامل الوطن من سلوكيات سلبية يقوم بها البعض برميهم النفايات بشكل عشوائي.



وقال الحواتمة تعليقا على الفيديو “جمعة مباركة، لنشاهد ماذا يطلب منا عامل وطن، ما رأيكم؟”



وكانت مديرية الأمن العام اطلقت حملة لتعزيز ثقافة صديقة للبيئة شارك بها الاف المواطنين، حيث أوعز مدير الامن العام إلى كافة الوحدات والتشكيلات للمشاركة ودعم الحملة وفي كافة المحافظات.

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