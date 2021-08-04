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الحواتمة يفتتح المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي 'طريق الـ 100'

الأربعاء، 04-08-2021 04:29 م

الحواتمة يفتتح المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي 'طريق الـ 100'

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الأربعاء، المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي (طريق الـ 100) لتقدم خدماتها الأمنية والمرورية والإسعافية الشاملة لمستخدمي الطريق.

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وأكد الحواتمة أن مديرية الأمن العام "مستمرة في مرحلة التحديث والتطوير تنفيذاً للتوجيهات الملكية"، لافتاً النظر إلى أن "المحطات الأمنية المتكاملة هي جزء من المشاريع الهادفة لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، وهي مشاريع تمثل احتفالنا الحقيقي بمئوية الدولة الأردنية، ومئوية الأمن العام".


وبين أن مديرية الأمن العام "تهدف من خلال هذا المشروع الواعد إلى توفير البُنى التحتية والمعدات والقوى البشرية، التي تنسجم مع تطوير الأداء الأمني"، مشيرا إلى أن "هذه المحطة تأتي استكمالاً لمشروع المحطات الأمنية المتكاملة والمعززة للخدمات الأمنية والإنسانية على الطرق الخارجية".


ووجه الحواتمة، بـ "ضرورة متابعة وتطوير كافة المحطات الخارجية لتحويلها إلى محطات متكاملة حسب الخطط الموضوعة لتلبية الاحتياجات، إضافة إلى تجهيز عيادات صحية مجهزة داخل المحطات لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة عند الحاجة".


والمحطة الأمنية المتكاملة تشتمل على فرق أمنية مساندة، وطواقم إسعاف وإنقاذ موجودة على مدار الساعة بجاهزية عالية تمكنها من خدمة المواطنين وعابري الطريق وفق زمن استجابة سريع في شتى المواقف والظروف، بحسب مديرية الأمن العام.


 




 

 


 

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