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السبت، 17-07-2021 03:16 م

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

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الوكيل الإخباري - قلّد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم السبت، ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط وضباط صف مديرية الأمن العام، وذلك مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان جلالته قد أنعم بوسام المئوية على مديرية الأمن العام في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، ومئوية الأمن العام، تكريما لدورهم الريادي في رفعة الوطن وتقدمه واستقراره على مدى المئة عام الماضية .
وهنأ اللواء الركن الحواتمة المكرمين، وكافة منتسبي الأمن العام، بالمكرمة الملكية السامية، مستذكرا التضحيات التي بذلها أبناء هذا الجهاز من عاملين، ومتقاعدين، وشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن في مسيرة امتدت منذ تأسيس الدولة.

كما سلم مدير الأمن العام، وسام المئوية لنجل العميد المتوفى محمود عيال عواد، والذي أنعم به عليه جلالة القائد الأعلى لجهوده التي قدمها طيلة خدمته ولحين وفاته على رأس عمله .

وأقيمت الفعالية في مديرية الأمن العام بحضور مساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط.

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