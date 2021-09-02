الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، اليوم الخميس، في مبنى المديرية، رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب.



وأشادت رئيس وأعضاء اللجنة، خلال اللقاء، بالأداء المتميز لمديرية الأمن العام، وأدوارها التشاركية المتطورة في مجال تعزيز منظومة حماية الأسرة، ومساندة المجتمع، معربات عن فخرهن واعتزازهن، بالجهود المبذولة من منتسبيها للحفاظ على أمن الوطن.

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