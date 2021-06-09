الحواتمة يلتقي مدير الأمن العام القطري

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الوكيل الاخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، في مكتبه اليوم مدير الامن العام القطري اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي.وذلك خلال لقاء بحضور السفير القطري في عمان سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني، ومدير الدفاع المدني القطري العميد محمد حمد الدهيمي، وعدداً من كبار ضباط الأمن العام والدفاع المدني القطريين.وبحث اللواء الركن الحواتمة مع الوفد الضيف، سبل تعزيز أواصر التعاون بين جهازي الأمن العام والدفاع المدني في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما التدريبية منها والفنية.