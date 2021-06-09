الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : إجراءات تخفيفية لتحفيز القطاع السياحي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

بيان صادر عن مديرية الامن العام

مديرية الامن العام تهيب بالمواطنين

الشوبكي مديرًا عامًا لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

الصحة تنفي إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم

الحواتمة يلتقي مدير الأمن العام القطري

ورشة عمل بجامعة التكنولوجيا حول تقييم ترتيبات المياه العابرة للحدود

خلطات إسفلتية في معان بقيمة مليون دينار

الأربعاء، 09-06-2021 03:49 م

الحواتمة يلتقي مدير الأمن العام القطري

ww



الوكيل الاخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، في مكتبه اليوم مدير الامن العام القطري اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي.
اضافة اعلان

وذلك خلال لقاء بحضور السفير القطري في عمان سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني، ومدير الدفاع المدني القطري العميد محمد حمد الدهيمي، وعدداً من كبار ضباط الأمن العام والدفاع المدني القطريين.

وبحث اللواء الركن الحواتمة مع الوفد الضيف، سبل تعزيز أواصر التعاون بين جهازي الأمن العام والدفاع المدني في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما التدريبية منها والفنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الحكومة : إجراءات تخفيفية لتحفيز القطاع السياحي

420212017513571058914

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

www

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

WhatsApp Image 2021-06-09 at 5.01.59 PM

شركة كبرى تعلن عن حاجتها لتوظيف وكلاء مبيعات من كلا الجنسين

2

بيان صادر عن مديرية الامن العام

1

مديرية الامن العام تهيب بالمواطنين

أخبار متعلقة
مطار

ضبط سائق دراجة نارية بعد استعراض متهور في عمان

www

الأردن يبحث القمة الثلاثية المرتقبة مع العراق ومصر

ffff

قوة أمنية تداهم وتلقي القبض على تاجر ومروج مخدرات

الامن

الأمن الوقائي : ضبط شخصين بحوزتهما قطع اثرية عُرضت للبيع بربع مليون دينار - صور

305909_56_1613463724

تعليمات للقادمين من السعودية إلى الأردن

الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية