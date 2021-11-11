الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يهنئ ضباط الأمن العام المرفعين

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الخميس، 11-11-2021 10:50 م

الحواتمة يهنئ ضباط الأمن العام المرفعين

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الوكيل الاخباري - هنأ مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، كافة ضباط الأمن العام من مستحقي الترفيع، بعد صدور الإرادة الملكية بترفيع كل منهم إلى الرتبة التي تليه، صباح هذا اليوم.

وأرسل الحواتمة بهذه المناسبة بطاقة تهنئة لكل من الضباط المرّفعين عن طريق تقنية الاتصال الالكتروني الذي أنشأته مديرية شؤون الضباط في الأمن العام.

ودعا الحواتمة الضباط الذي تم ترفيعهم إلى أن تكون هذه الإرادة الملكية السامية دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لخدمة وطنهم ومليكهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

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