الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 06:16 م

الحواتمة يوجه بأولوية لشكاوى حقوق الإنسان والضرب والتعذيب

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم، رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة وأعضاء المجلس.اضافة اعلان


وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء ان مديرية الامن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة ، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

وشدد، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الانسان هي نبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الامنية الفضلى.

ولفت مدير الامن العام ان موقفنا من قضايا التعدي على حقوق الانسان واضح لا لبس فيه من خلال التعامل الحازم والعادل مع الشكاوى رغم قلتها، معرباً عن اعتزازه بمنظومة القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام القادرة على الفصل في كافة القضايا الواردة إليها باستقلالية، وفقاً لضوابط القانون.

ووجه اللواء الركن الحواتمة إلى استمرار إعطاء الاولوية المطلقة في التحقيق والفصل باية شكاوى تتعلق بالتعدي على حقوق الانسان او قضايا الضرب والتعذيب الاولية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بنزاهة وحيادية.

 




 

 


 

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