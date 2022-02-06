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الأحد، 06-02-2022 02:37 م

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

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الوكيل الإخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على ضرورة مواصلة توفير الدعم اللوجستي والعملياتي لمرتبات إدارة السير، الذين يبذلون جهوداً مضاعفة لخدمة المواطنين على مدار الساعة في الميدان، وفي الظروف الجوية كافة .

وأشار اللواء الركن الحواتمة، إلى ضرورة الارتقاء بأداء منتسبي إدارة السير وتوفير الدعم لهم لتمكينهم من تقديم الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية للمواطنين والحفاظ على الارواح والممتلكات وكما يوجه جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني باستمرار .

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ووجه برفد الإدارة بالقوى البشرية المؤهلة والمعدات والآليات القادرة على التعامل مع مختلف الواجبات .

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم الاحد إلى إدارة السير، إذ افتتح غرفة العمليات الرئيسية الحديثة التي زودت بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تلبي الحاجات العملياتية ، كما وافتتح مكتب خدمة العسكريين العاملين والمتقاعدين في مبنى الإدارة الرئيس والذي استحدث تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم افضل الخدمات لرفقاء السلاح .

وبيّن مدير الأمن العام أن نشامى ونشميات السير هم الأكثر اتصالاً مع المواطنين، ويبذلون جهوداً مضاعفة لتنظيم العملية المرورية والمحافظة على انسيابيتها، رغم بعض التحديات التي تواجههم مثل تزايد الكثافة المرورية عاماً بعد عام، مشيراً إلى ضرورة السعي الجاد لوضع الحلول التي تخفف على المواطنين بالتشارك مع الجهات المعنية.

وقال الحواتمة: غايتنا الرئيسية هي تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال ترسيخ ثقافة مرورية تحترم قواعد المرور وتنسجم مع أخلاقنا في احترام الطريق، تقوم على شراكة مجتمعية بين رجال السير والمواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية .

واستمع لإيجاز قدمه مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب أوجز خلاله المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة السير في مختلف محافظات المملكة على مدار الساعة والخطط والحلول التي وضعتها للتعامل مع المشكلات المرورية، والتقليل من الحوادث، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع.

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