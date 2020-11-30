الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

الوكيل الاخباري -

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هنأ مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، كافة العاملين في ادارة ترخيص السواقين والمركبات على إنجازهم الكبير بالفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مبادرة لتجربة تطويرية حكومية .جاء ذلك خلال زيارته اليوم، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ولقائه مديرها وعدداً من مرتباتها، حيث استمع لإيجاز حول أهم خطط تطوير الإدارة والجهود اليومية المبذولة من منتسبيها لخدمة المواطنين.وأعرب الحواتمة عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من منتسبي إدارة الترخيص، مباركاً لهم على اختلاف رتبهم ومواقعهم وتخصصاتهم بهذا الفوز الذي يضاف إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي يسجلها الأمن العام في ظل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته الحكيمة.وكرم الحواتمة عدداً من الضباط وضباط الصف القائمين على المبادرة، موجهاً لهم الشكر والثناء.وقال: "قدمتم إنموذجا متميزا عكس قدرة الأردنيين على الإبداع والتطوير في كافة المجالات، وكنتم عند حسن ظن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأردنيين"ودعا الحواتمة العاملين في مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام لاتخاذ هذه الجائزة حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهود ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأفضل المعايير المعهودة عن نشامى ونشميات الأمن العام.وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتم إطلاق الجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشملت 15 فئة، نافست فيها 5000 مشاركة، وأكثر من 1500 طلب ترشح.