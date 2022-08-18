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الخميس، 18-08-2022 12:33 م

الحواتمة يوعز بتكريم 22 نزيلا داخل مراكز الإصلاح اجتازوا امتحان التوجيهي

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الوكيل الإخباري- أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الى مدير مراكز الإصلاح والتأهيل بتكريم 22 نزيلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح و اتاحة الفرصة أمامهم للقاء ذويهم في زيارات خاصة .

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وأكد الحواتمة أن هذا التكريم يأتي تقديراً لما بذله النزلاء من جهد وعزيمة، ولما أظهروه من نية صالحة في تطوير أنفسهم ، وإصرارهم على السير على الطريق القويم من خلال امتلاك العلم والمعرفة رغم ظروفهم الاستثنائية داخل أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل .

وأشار إلى أن تمكين النزلاء من اكمال دراستهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل هو جزء من سياسة إصلاحية شاملة انتهجتها مديرية الأمن العام داخل هذه المراكز لتمكين نزلائها من العودة للمجتمع وقد امتلكوا أدوات معرفية، ومهارات مهنية تسهل عليهم الانخراط في الحياة كعناصر صالحة ومؤثرة في النواحي الإيجابية.

ويشار الى ان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عملت وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء وكافة الظروف المناسبة للنزلاء الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتمكنوا من الدراسة والاستعداد للتقدم للامتحان حيث تقدم 83 نزيلاً لامتحانات الثانوية العامة في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازها بنجاح 22 نزيلاً وحصل أحد النزلاء على معدل (83.58).

 




 

 


 

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