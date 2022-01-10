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الإثنين، 10-01-2022 11:03 ص

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

ننننننننن


الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بتوسيع نطاق البحث وتعزيز الجهود المبذولة في البحث عن مركبة بداخلها أحد الأشخاص جرفتها السيول في محافظة معان.

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ووجه الحواتمة إلى تسخير كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع لحين العثور على المركبة ومن فيها.


وواصلت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني وبمساندة من شرطة معان وقوات الدرك بالبحث عن المركبة ومن بداخلها وسط تعزيزات دفعت بها مديرية الأمن العام فجر هذا اليوم.


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني معان يفيد بفقدان مركبة بداخلها شخص نتيجة تعرضها للانجراف من السيول المتشكلة من مياه الأمطار بمنطقة أوهيده.


وأكد أن فرق الدفاع المدني المتخصصة وبمساندة من شرطة معان وقوات الدرك مستمرة بعمليات البحث والتمشيط في مناطق متعددة على امتداد مجرى السيل، ولا تزال عمليات البحث جارية منذ الأمس.


 




 

 


 

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