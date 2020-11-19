الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري الاخبار التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احالة مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الى التقاعد .وفي التفاصيل اكد المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه لاصحة للاخبار التي يتم تداولها حول ترشيح مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لتولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا للوزير توفيق الحلالمة الذي قدم استقالته قبل نحو اسبوع .وبين المصدر ان الترشيحات المتداولة غير صحيحة ولا اساس لها من الصحة ، وان الحواتمه باق في منصبه خاصة وانه قطع شوطا كبيرا ويشارف على الانتهاء من تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص عملية الدمج التي تم تنفيذها للاجهزة الامنية .