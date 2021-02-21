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الحوارات: أضعنا الفترة الذهبية للحفاظ على الوضع الوبائي

الأحد، 21-02-2021 09:26 م

الحوارات: أضعنا الفترة الذهبية للحفاظ على الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - قال مساعد المدير العام لشؤون المرضى ورئيس قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان منذر الحوارات إنه على الحكومة تنفيذ حملة لقاحات استثنائية، مشيرا إلى أن هناك عملية تراخ في توفير جرعات اللقاح.
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وأضاف خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" الاحد، أنه يجب أن نكون واقعيين أمامنا خيارات لإيقاف الجائحة، إما أن نلتزم بمعايير السلامة العامة وهذه لم تكن الحكومة جادة في إلزام الناس بها وأضعنا الفترة الذهبية في محاولة الحفاظ على الوضع الوبائي .

وتساءل، "ما نوع النظارات التي تستخدمها الحكومة اذا كانت لا ترى بيوت العزاء التي تفتح، وحالات عدم الالتزام بالاجراءات؟".

وأكد "نحن أكثر دولة في العالم شكلت لجان لكورونا وأكثر دولة شكلت لجان للقاحات، ومع ذلك حققنا نسب إصابات عالمية 300 ألف إصابة هذا رقم كبير لمجتمع تعداده 10 مليون، نسب الوفيات حوالي 4500 حالة يعني 450 لكل مليون هذه من النسب العالمية العالية."

 




 

 


 

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