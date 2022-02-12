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السبت، 12-02-2022 08:29 م

الحوارات: رفع قيود كورونا في مرحلة مبكرة من إعطاء اللقاحات "مغامرة محفوفة بالمخاطر"

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور منذر الحوارات، أن الدول التي بدأت بالغاء قيود كورونا تلقى 70% من مواطنيها جرعات اللقاح، داعيا إلى القياس اعتمادا على هذه الاعداد، او نسبة تلقي اللقاحات في المجتمع، عند التفكير بانهاء الاجراءات.اضافة اعلان


وقال الحوارات السبت، إن "البدء بالانفتاح وانت لا تزال في مرحلة مبكرة من اللقاحات ولم تصل بعد إلى 50%، هي مغامرة محفوفة بالمخاطر، وبالتالي يجب الحذر عن دراسة انهاء اجراءات كورونا والانفتاح على الفيروس".

وبين أن أغلب الدول الفقيرة لم تصل إلى 10% من التطعيم، وبالتالي هي خزان لمزيد من السلالات الجديدة للفيروس الأمر الذي قد يعيد الأمور إلى اعقابها.

وعن المناعة المجتمعية المتشكلة من الفيروس، أوضح الحوارات: "ثبت أنها غير أكيدة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لأن كل فيروس يصفر الاصابات السابقة ويبدأ من جديد، ولذلك علينا الاعتماد على اللقاحات".

وفي ذات الوقت قال الحوارات إنه يمكن الانفتاح بحذر تعويلا على نسبة التطعيم 45%، مؤكدا على ضرورة الانفتاح بحذر مع ضرورة التشديد على التطعيم.

وأشار إلى أن الانفتاح بحذر هو فتح القطاعات مع الزامية تلقي المطاعيم عند دخول المنشآت إضافة إلى اجراءات الوقاية.




 




 

 


 

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