"الحوسبة الصحية" تدرج 35 منشأة جديدة بنظام حكيم منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - أدرجت شركة الحوسبة الصحية، 35 منشأة جديدة منذ بداية العام الحالي 2024، بنظام "حكيم"، تنوعت بين مراكز صحية أولية وشاملة ومستشفيات في مختلف محافظات المملكة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الشركة في توسيع نطاق تطبيق البرنامج وتحقيق رؤيتها بتقديم حلول تكنولوجية متطورة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية التي يستفيد منها المريض في الأردن.



وأضاف أن المنشآت الصحية الجديدة التي طبقت برنامج "حكيم" منذ بداية العام شملت 26 مركزا صحيا أوليا، و8 مراكز شاملة، ومستشفى واحد، مبينا أن برنامج "حكيم" يتيح العديد من الخدمات للمرضى ولمراجعي المنشآت الصحية، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات الصحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المنشآت الصحية، وإنشاء وإدامة ملف طبي إلكتروني للمريض يمكن الوصول إليه من أية منشأة صحية محوسبة في أي وقت.



وأشار إلى أن البرنامج يسهم في النهوض بالمعايير المستخدمة في المنشآت الصحية تماشيا مع المعايير العالمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وإنشاء قاعدة شاملة لبيانات مرضى القطاع العام لدعم الأبحاث والدراسات العلمية، إضافة إلى بناء مجموعة من التقارير اللحظية الأخرى التي تساهم في عملية اتخاذ القرار وبالتالي تحسين كفاءة العمل في المنشآت الصحية، وتطوير البنية التحتية للشبكات وأجهزة الحاسوب في المنشآت الصحية التي يتم فيها تطبيق برنامج حكيم، وتقليل الأخطاء الطبية والإدارية من قبل كادر المنشأة.



وأكد المهندس عايش أن الشركة تعمل بشكل مستمر لضم منشآت صحية جديدة لنظام حكيم، ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.