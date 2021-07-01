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الخميس، 01-07-2021 11:34 م

الحياة تعود إلى العاصمة عمان بعد تقليص ساعات الحظر - صور

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الوكيل الاخباري - رصدت عدسة موقع الوكيل الاخباري صوراً تظهر عودة الحياة الى طبيعتها بالعاصمة عمان ، وتواجد المواطنين في الاسواق والمحال التجارية والمقاهي ، ليل الخميس .

ودخلت، مساء الخميس، قرارات حكومية جديدة حيز التنفيذ، ضمن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لفتح القطاعات، التي حددتها في الأول من تموز/يوليو، وفق خطة الوصول إلى صيف آمن.

وتشمل القرارات الجديدة، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد في جميع المحافظات، ما عدا مناطق المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا)، التي ستشهد إلغاء للحظر بنوعيه الجزئي والشامل.

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