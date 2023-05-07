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الأحد، 07-05-2023 11:40 ص

الحياري: تنفيذ مشاريع مائية بالزرقاء لتعزيز التزويد بالمياه وتقليل نسبة الفاقد

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الوكيل الإخباري - قال مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) في الزرقاء المهندس وسام الحياري، إن الشركة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض نسبة الفاقد من المياه بنسبة 2 بالمئة كل سنة، حيث تم طرح وتنفيذ عدة مشاريع ضمن هذه الخطة.

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وبين خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل 3 آبار، لتحسين التزويد المائي في مناطق: الفوسفات بالرصيفة، ومرحب في بيرين وعرنوس على طريق الزرقاء المفرق بطاقة تبلغ 50 مترا مكعبا في الساعة لكل بئر، كما تم استبدال الخط الناقل من منطقة خو إلى عوجان بطول 12 كم وبقطر 600 ميلمتر، لتقليل نسبة الفاقد وتعزيز التزويد المائي .


وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لاستبدال وحدات الضخ في محطة خو الرئيسية بقيمة 900 ألف دينار، كما سيتم استبدال وحدات الضخ كاملة نهاية شهر تموز القادم، فيما يتم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شبكة مياه منطقة البتراوي "مار يوسف" بقيمة مليون و335 ألف دينار، بطول 21 كم، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن (USAID)، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 43 بالمئة.


وبخصوص المشاريع التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس محافظة الزرقاء "اللامركزية"، أوضح الحياري أنه تم طرح مشروع لخدمة مشتركين جدد في شبكة الصرف الصحي بقيمة 420 ألف دينار، والعمل جار على طرح مشروع لخدمة مشتركين في شبكة المياه خارج التنظيم بقيمة 170 ألف دينار، إضافة إلى مشروع لإعادة تأهيل خطوط صرف صحي لمعالجة مكاره صحية بقيمة 375 ألف دينار، ومشروع إعادة تأهيل شبكات مياه بقيمة 305 آلاف دينار، ومن المتوقع أن تكون هذه المشاريع جاهزة نهاية العام الحالي 2023.


كما بين أنه تم الانتهاء من استبدال وحدات الضخ في محطة البساتين بالرصيفة بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ) بقيمة 300 ألف دينار.

 




 

 


 

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