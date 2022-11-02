الحياري: نسبة السكري في الأردن تستدعي دق ناقوس الخطر

الوكيل الإخباري - رصد -

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قال رئيس مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري، إن دراسات أردنية قامت بها وزارة الصحة والجمعيات المعنية وكليات الطب بالجامعات، بينت أن نسبة حدوث السكري عند البالغين فوق 25 عاماً وصلت لـ 45%.وأكد الحياري، في تصريحات لتلفزيون المملكة، أن هذه النسبة مرتفعة جداً، داعياً إلى دق ناقوس الخطر على هذا الملف، ومنوهاً إلى أن هذه النسب قد ترتفعفي عام 2045 لتصل لـ 80-90%، ما يعني أنه لن يوجد بيت في الأردن خالٍ من السكري.وعن الأطفال، قال إن 10% من مصابي السكري هم من الأطفال في الأردن، موضحاً أنه يجب أن يتبع الأطفال نمطاً غذائياً طبيعياً، ويجب الابتعاد عن زيادة الوزن.