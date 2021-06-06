الخارجية : أصدرنا كافة الوثائق الخاصة بـ' أبو جابر '

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في تل أبيب إجراءات الإفراج عن المواطن عبدالله ابو جابر من قبل سلطات الاحتلال .

اضافة اعلان



وأضاف في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، أن السفارة الاردنية في تل أبيب ، تقوم بمتابعة إجراءات الإفراج عنه، حيث أنها في المراحل النهائية .

وتابع " في حال استكمال كافة الإجراءات سيتم الإفراج عنه ونقله إلى جسر الملك حسين حيث أبدى رغبته بالعودة إلى المملكة".

وقد قامت السفارة الأردنية بإصدار كافة الوثائق المطلوبة وتسليمها إلى "الجانب الإسرائيلي" ومن المرجح الإفراج عن السيد أبو جابر خلال الأيام القليلة القادمة.