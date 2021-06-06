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الأحد، 06-06-2021 02:27 م

أبدى رغبته بالعودة إلى المملكة

الخارجية : أصدرنا كافة الوثائق الخاصة بـ' أبو جابر '

خارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في تل أبيب إجراءات الإفراج عن المواطن عبدالله ابو جابر من قبل سلطات الاحتلال .

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وأضاف في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، أن السفارة الاردنية في تل أبيب ، تقوم بمتابعة إجراءات الإفراج عنه، حيث أنها في المراحل النهائية .

 

وتابع " في حال استكمال كافة الإجراءات سيتم الإفراج عنه ونقله إلى جسر الملك حسين حيث أبدى رغبته بالعودة إلى المملكة".

 

وقد قامت السفارة الأردنية بإصدار كافة الوثائق المطلوبة وتسليمها إلى "الجانب الإسرائيلي" ومن المرجح الإفراج عن السيد أبو جابر خلال الأيام القليلة القادمة.

 




 

 


 

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