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الإثنين، 17-01-2022 04:42 م

الخارجية : أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيّرة مُفخخة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم، تسببت بانفجارٍ وحريق، مما أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الاردن الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنّ أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، ومُعرباً عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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