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الخميس، 24-02-2022 07:34 م

الخارجية : إرسال دبلوماسيين قرب حدود أوكرانيا للتعامل مع أردنيين راغبين بالمغادرة

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الوكيل الاخباري - وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، رؤساء البعثات الأردنية المعنيين البدء بخطط إخلاء الأردنيين عبر الحدود مع أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، لـ "المملكة"، إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا من قبل رؤساء البعثات الأردنية للمواطنين؛ والتحضير لكافة الطروحات المتوقعة لاستقبال الأردنيين عبر الحدود البرية التي تم تحديدها للأردنيين مثل (رومانيا، بولندا، وسلوفاكيا).

وأضاف أبو الفول، أنه تم إرسال موظفين دبلوماسيين من السفارات للتواجد على أرض الواقع في المناطق الحدودية للتعامل مع أي مجموعات من الأردنيين تدخل إلى تلك المناطق، لإصدار أيّة وثائق رسمية ضرورية وتوفير أماكن الإقامة للأردنيين، بالإضافة إلى توفير حافلات نقل، والتحضير لآلية توفير رحلات نقل جوية لهم وحسب الظروف والتطورات.

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